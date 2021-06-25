В Судогде незаконно вырубили сосен на два с половиной миллиона

Как выяснила прокуратура Судогодского района совместно с участковыми лесничими Андреевского лесничества, в Мошокском участковом лесничестве неустановленными лицами произведена незаконная рубка лесных насаждений, вырублено 83 сосен. Ущерб государству составил более двух с половиной миллионов рублей. В этой связи материалы проверки с постановлением переданы прокуратурой в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовно преследовании. По результатам из рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Ход его расследования находится на контроле прокуратуры района.