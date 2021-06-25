В Муроме и Суздале будут тестировать транспортную карту "Тройка"

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«Тройка» – это единая транспортная карта, которая объединяет все виды транспорта и работает в нескольких регионах России. Она избавляет от необходимости использования бумажных билетов. Помимо удобной системы тарификации, позволяющей значительно сэкономить, эта платёжная система обладает следующими преимуществами: быстрое пополнение, действует во всех видах общественного транспорта, программа лояльности, возможность оплаты картой городских музеев и других объектов.

- Для того, чтобы лучше познакомиться с механизмом действия единой карты «Тройка» было принято решение запустить во Владимирской области два пилотных проекта: в Муроме и Суздале. В обоих городах будет возможность интегрировать карту с туристическими объектами, что может облегчить туристам их посещение. Дальше уже по результатам фокус-группы будем смотреть эффективность и целесообразность дальнейшего внедрения карты», − прокомментировал заместитель Губернатора Роман Годунин.

Специально для нашей области разработана карта «Тройка» в уникальном дизайне с мотивами традиционных владимирских узоров. Первый её тираж получат участники специальной фокус-группы.

В случае внедрения карты «Тройка» во Владимирской области ей можно будет также оплачивать проезд в Москве, Московской, Тульской и Ярославской областях, в Пермском крае, Ульяновске и Комсомольске-на-Амуре, а карты, выпущенные в этих регионах, будут действовать на Владимирской земле.