Губернатор Владимир Сипягин включен в партийный список ЛДПР на выборах в Госдуму

В своих социальных сетях губернатор Владимир Сипягин написал о том, что съезд ЛДПР принял решение о включении кандидатуры главы региона в федеральный список на выборы в Государственную Думу.

- Спасибо Владимиру Вольфовичу и однопартийцам за оказанное доверие. Все, кто в вошёл в список, станут лицом ЛДПР на предстоящих выборах в Государственную Думу. Должен разочаровать моих оппонентов: включение моего имени в партийный список не означает ухода с поста губернатора Владимирской области. Партии всегда стремятся включить в федеральный список опытных и узнаваемых на всероссийском уровне политиков, за плечами у которых результативная работа в интересах жителей. Это общеизвестная практика, существующая годами. Например, региональные группы «Единой России» в этот раз возглавили 48 губернаторов, а в федеральный список в числе других кандидатов вошли министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. По их поводу ведь ни у кого нет сомнений, захотят ли они покинуть свои посты. Так же и я, продолжаю работать, как работал до сегодняшнего дня, - подчеркнул Владимир Сипягин.