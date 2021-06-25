Полицейские задержали мужчин, которые украли 550 тысяч рублей у пенсионерок из Владимира

В мае в полицию обратилась 87-летняя жительница Владимира, рассказавшая о пропаже из её квартиры 150 000 рублей. Пенсионерка пояснила, что накануне к ней приходили двое неизвестных, якобы, оформлявших продление льгот на использование стационарного телефона. С аналогичным заявлением в полицию обратилась 88-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже 400 000 рублей. В обоих случаях потерпевшие смогли описать приметы мужчин.

Полицейские смогли найти автомобиль, после чего установили личности фигурантов. Ими оказались 35-летний житель Краснодарского края и 39- летний житель Кировской области.

- Злоумышленники прибыли во Владимир, вычислили пожилых жительниц, дома у которых могли храниться деньги, и под предлогом оформления льгот входили в квартиру. Пока один из фигурантов отвлекал внимание потерпевших, второй искал и похищал деньги, - рассказали в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Мужчины находятся под стражей. Полицейские проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.