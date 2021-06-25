Во Владимирской области развернули еще 180 коек для больных коронавирусом

25 июня во Владимирской области лабораторно подтверждено 160 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 35 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развернуто 180 ковидных коек: 160 – в Городской клинической больнице №5 г. Владимира, 20 – в Муромской городской больнице №1.

В больницах региона действуют 1427 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 75,1 процента из них занято (1072), свободны – 355 коек.

32 707 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 156 человек. За период наблюдения в области отмечено 1260 летальных случаев.

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.