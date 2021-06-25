Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июня 2021 12:54

На Владимирскую область надвигается дождь с грозой

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня местами по области ожидается гроза с дождём, местами град, усиление порывов ветра до 20 м/с.

Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения; нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.

Жителей региона просят не оставлять автомобили под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.