Во Владимире состоится премьера спектакля "Земляки"

28 июня во Владимире будет показан спектакль «Земляки». Его идея зародилась в Селивановском районе. А осуществили проект народный театр «Поиск» и общественное движение «Мой адрес» при поддержке Фонда президентских грантов.

Режиссер спектакля Сергей Подряднов взял за основу сценария книгу «Боровичи-Селиваново: путь из дома в дом». В ней уникальные воспоминания семей эвакуированных, собранные активистами общественного движения «Мой адрес». О каждом герое можно написать отдельную повесть. Некоторые эвакуированные так и остались жить в Селивановском районе.

Спектакль «Земляки» пройдёт в ДК Молодёжи (ул. Мира, 55)

Начало в 17 часов. Вход свободный.