Пьяный владимирец, сбивший женщину, сядет в тюрьму на 6 лет

Ленинский районный суд вынес приговор жителю Владимира. Он признан виновным в совершении преступления по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- 4 сентября прошлого года ночью водитель, не имея прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, был за рулем автомобиля «Фольксваген пассат вариант». Двигаясь задним ходом по двору на улице Михалькова, он применил небезопасный маневр влево и заехал на тротуар, где сбил пешехода. От полученных травм женщина скончалась 18 сентября в больнице, - сообщили в областной прокуратуре.

Мужчина свою вину признал частично, пояснил, что был трезв, а спиртное выпил в своем автомобиле после дорожно-транспортного происшествия.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 9 месяцев.