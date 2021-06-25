В Суздале УФСБ задержала организатора подпольного коммерческого банка

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, 31-летний житель Суздаля в начале 2019 года, будучи учредителем и директором некого ООО, организовал проведение подпольных банковских операций между несколькими коммерческими структурами, заинтересованными в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, при этом сам теневой банкир имел с этого определенный процент.

Свои операции с расчетами мужчина проводил, не имея на то лицензии, и используя возможности другого крупного российского банка. Вознаграждение он получал виде определенного процента после обналичивания денег.

По версии следователей, за два года деятельности — с января 2019 по 2021 год суздалец таким образом получил доход в размере 4 миллионов 620 тысяч рублей.

Уголовное дело по факту извлечения доходов из незаконной банковской деятельности по материалам УФСБ было возбуждено следователями регионального главка полиции.