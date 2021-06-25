Жительница Гусь-Хрустального хотела остановить драку и ранила знакомого

Гусевчанка получила три года общего режима за удар ножом знакомого. В июле прошлого года дома у женщины подрались двое знакомых. Заступаясь за одного из мужчин и стараясь остановить драку, она потребовала от знакомого уйти. Но он отказался и, отмахнувшись, ударил горожанку рукой. Оскорбившись, гусевчанка схватила кухонный нож и ударила обидчика в живот. В суде вину женщина признала, суд признал ее виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и отправил в колонию общего режима на три года. Добиться смягчения наказания женщине не удалось: областной суд оставил приговор без изменений.