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Звезды25 июня 2021 11:27

Во Владимире пройдет концерт, посвященный творчеству поэта Андрея Дементьева

Областная филармония завершает свой сезон
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Андрей Дементьев любил выступать на сцене областной филармонии

Андрей Дементьев любил выступать на сцене областной филармонии

1 июля в филармонии пройдет концерт "Мир держится на добрых людях", который будет посвящен творчеству поэта Андрея Дементьева.

Дружеское взаимодействие поэта с Владимирской областной филармонией длилось несколько лет. При полном аншлаге проходили концертные программы Андрея Дементьева с Владимирским русским оркестром. Музыканты с душевной теплотой вспоминают это время и приглашают зрителей вместе отдать дань уважения светлой памяти легендарного поэта.

В концертной программе примут участие поэты, певцы и музыканты, прозвучат лучшие сочинения и песни, написанные на его стихи.

Исполнители: Владимирский русский оркестр. Автор сценария и ведущий - Заслуженный артист Эстонии, Заслуженный работник культуры РФ Владимир Лаптев. Солисты: Заслуженный артист России Андрей Романов, Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Светлана Балашова, Валерия Кириллова, Анжелика Иванова, Алла Камилова, Андрей Пиляев, Кирилл Еропов. В концерте принимают участие артисты Анастасия Сылка и Михаил Бабаев.

Цена билета - 300 рублей.