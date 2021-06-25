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Общество25 июня 2021 10:49

В Кольчугино прокуроры обнаружили сайты по продаже нелегальных сим-карт

Сомнительные интернет-порталы нашлись в ходе мониторинга сети
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе работы сотрудники надзорного ведомства вышли на сайты, предлагающие купить сим-карты без предъявления паспорта. В народе подобные девайсы называют «левыми сим-картами», использование которых не позволяет производить идентификацию абонента.

В результате прокурор направил в суд девять исковых заявлений, потребовав признать информацию на указанных сайтах запрещенной к распространению в России.

Суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил все иски без исключения. Теперь надзорное ведомство держит на контроле исполнение решений суда.