В Кольчугино прокуроры обнаружили сайты по продаже нелегальных сим-карт

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе работы сотрудники надзорного ведомства вышли на сайты, предлагающие купить сим-карты без предъявления паспорта. В народе подобные девайсы называют «левыми сим-картами», использование которых не позволяет производить идентификацию абонента.

В результате прокурор направил в суд девять исковых заявлений, потребовав признать информацию на указанных сайтах запрещенной к распространению в России.

Суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил все иски без исключения. Теперь надзорное ведомство держит на контроле исполнение решений суда.