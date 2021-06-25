В Муроме речники очищают акваторию Оки от мусора и углубляют дно

Работы на Оке в районе Мурома. Фото: ФГБУ "Канал имени Москвы"

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», суда технического флота Муромского района водных путей продолжают работы на судовом ходу крупнейшей реки Владимирской области.

На сегодняшний день на 293-290 километрах Оки, на Санчурском перекате, силами земснаряда «Московский-702», мотозавозни «МЗ-12» и брандвахты Б-103 проводится углубление дна. Такие же работы проводятся на 207-204 километрах Оки на Угольновском перекате, в то время как на Карачаровском перекате, что на 223-221 километрах реки, теплоход «Промерный-7» занимается измерением глубин.

Кроме того, речники занимаются очисткой акватории Оки от мусора — подобные работы проводятся на реке систематически. Помимо прочего, на окских берегах близ Мурома появляются новые специальные береговые знаки для проходящих судов и ремонтируются старые.