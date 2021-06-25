Во Владимирской области 5% пациентов инфекционных госпиталей попали туда после прививки от коронавируса

Во Владимирской области продолжает резко расти число заболевших коронавирусом – если 24 диагностировали инфекцию у 139 человек, то сегодня у 160. Напомним, до сих пор рекордное число заболевших коронавирусом за сутки было 194. При этом власти предупреждают, что единственный способ избежать новых ограничений – массовая вакцинация. На 24 июня в регионе привились 19,2% жителей, но еще 70 тысяч человек ждет очереди на прививку. В департаменте здравоохранения отмечают – наличие антител не является противопоказанием к вакцинации, также можно сделать и третью прививку, если с вашей вакцинации прошло более полугода. При этом в облздраве отмечают, что хотя прививка от коронавируса, как и любая другая, не гарантирует, что вы не заболеете, но значительно увеличивает шансы на это. Кроме того, болезнь вы перенесете значительно легче. Сейчас по словам врио директора департамента здравоохранения Александра Жесткова в госпиталях Владимирской области 5-8% от общего числа пациентов это те. Кто сделал прививки от коронавируса. При этом тяжелых больных среди них нет, только в состоянии средней степени тяжести. Напомним, во время третьей волны пациенты в целом тяжелее переносят болезнь, причем болеют в основном молодые и люди среднего возраста.