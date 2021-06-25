Во Владимирской области 25 июня коронавирусом заболело 160 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 25 июня лабораторно подтверждено 160 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Тройка лидеров не меняется: 38 случаев во Владимире, 20 - в Муромском, 18 - в Гусь-Хрустальном районах.

9 заболевших в Ковровском районе, по 8 случаев в Петушинском, Вязниковском районах, по 7 - в Юрьев-Польском, Меленковском районах, 6 - в Александровском,по 5 - в Суздальском, Судогодском, Собинском, Камешковском, Киржачском районах, по 4 случая в Кольчугинском, в Гороховецком, по 3 - в Селивановском районе и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 35 207 случаев заболевания (8012 сл. в г. Владимире, 4249 сл. в Гусь-Хрустальном, 3875 сл. о. Муром, 2522 сл. в Ковровском, 2213 сл. в Александровском, 2071 сл. в Петушинском, 1471 сл. в Юрьев-Польском, 1377 сл. в Вязниковском, 1541 сл. в Кольчугинском, 1316 сл. в Суздальском, 1090 сл. в Собинском, 1107 сл. в Киржачском, 987 сл. в Меленковском, 843 сл. в Камешковском, 776 сл. в Гороховецком, 747 сл. в Селивановском, 559 сл. в Судогодском, 451 сл. в г. Радужном).