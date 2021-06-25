Во Владимире на улице Безыменского пожарные тушили легковой автомобиль

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о возгорании легковой машины поступило на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях в 15.26. Через несколько минут к месту ЧП прибыли две пожарные машины и шесть огнеборцев.

К счастью, пожар оказался небольшим — к моменту прибытия было много дыма, однако выяснилось, что горел только моторный отсек на площади 0,5 квадратных метра. Никто из людей в ходе пожара не пострадал, в настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.