Более 100 жителей Владимирской области узнали свой ВИЧ-статус

Более 100 жителей Владимира, Мурома и Коврова узнали свой ВИЧ-статус

23-24 июня во Владимирской области прошла акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021».

В рамках акции более 100 жителей Владимира, Мурома и Коврова узнали свой ВИЧ-статус. Любой желающий всего за 15 минут бесплатно и анонимно мог сдать тест на ВИЧ и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ/СПИДа.

Традиционно участниками акции стали медицинские специалисты Владимирской области. В период проведения акции в регионе прошли уже хорошо зарекомендовавшие себя информационные семинары для врачей первичного звена, инфекционистов, эпидемиологов.

По словам заведующей Областным центром профилактики и борьбы со СПИДом Замковой, Владимирская область не входит в число высоко пораженных ВИЧ-инфекцией регионов.

- По состоянию на 1 мая на территории региона зарегистрировано 6 927 ВИЧ-инфицированных. За 4 месяца этого года 116 843 жителя области были обследованы на ВИЧ (34,9 % от годового плана). Выявлен 161 новый случай ВИЧ. Высокий процент охвата диагностикой позволяет выявить ВИЧ на ранних стадиях и своевременно начать лечение, - рассказала Замковая. - Это такая же болезнь, как и многие другие хронические заболевания. Необходимо просто знать о ней, знать и не бояться проходить тестирование на ВИЧ. Здесь нет ничего особенного и это должно войти привычку. Точно так же люди сдают кровь на холестерин, на сахар. Сдавать тест на ВИЧ нужно регулярно, желательно раз в год.