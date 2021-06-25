В Александровском районе мужчина спас тонущего мальчика

23 июня в Александровском районе едва не случилась трагедия. Восьмилетний мальчик нырнул, захлебнулся и начал тонуть.

В социальных сетях пишут, что очевидцы сразу подняли тревогу, начали звать на помощь и звонить в МЧС. Откликнулся на призыв о помощи Максим Федотов. Он несколько раз нырял, пытаясь найти в воде ребенка. И, наконец, нашел. Мальчик был без сознания, мужчина реанимировал его в течение пяти минут.

На сегодняшний день в регионе утонуло 17 человек, в их числе 6 детей. Спасатели призывают не купаться на "диких" пляжей, смотреть за детьми и не пить алкоголь у речки.