Во Владимире завершают проверку по действиям скорой, доставившей больного под окна губернатору

Напомним, ночью 17 июня к администрации Владимирской области карета скорой медицинской помощи привезла «умирающего пациента с коронавирусом», которому не нашлось места в стационаре. Сейчас известны предварительные результаты проверки, проведенной по этому факту. По словам фельдшера, они обзвонили 4-5 больниц, где пациента отказались брать. Но подтверждения этому нет: разговоры не записывались, даже записи в журналах не остается, а в двух больницах утверждают, что с ней даже не разговаривал.

- Проверка продолжается. Записи разговора нет, нет даже фамилии того, кто отказал. Но сам пациент, житель Московской области, сейчас долечивается в Муромской больнице. Он хроник, с большим количеством заболеваний, порывался уже на второй день уйти из больницы, говорил, что у него всегда так. Но я верю. Что в какой-то больнице могли не взять. Сейчас запускаем формат записи всех разговоров, Нужна общая диспетчерская на всю область, решаем вопрос, на какой платформе ее организовать, - отметила врио вице-губернатора Ольга Гребнева.

Кстати, сейчас в области продолжается проверка и по поводу льготных лекарств, которые не получали вовремя, и по поводу ситуации в Радужной больнице.