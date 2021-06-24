Выпускные для владимирских школьников пройдут без родителей

Выпускные для одиннадцатиклассников решили не отменять в этом году, но они пройдут с соблюдением ограничений. Так нельзя смешивать никакие коллективы и объединять несколько классов, при этом нельзя приглашать посторонних, в том числе родителей.

- Массовых торжественных мероприятий не будет, но будут торжественные мероприятия в рамках одного класса, без посторонних, - объяснила директор департамента здравоохранения Ольга Беляева.

При этом массовые торжественные мероприятия у выпускников могут пройти на открытом воздухе и даже с родителями, но при этом с соблюдением требований – территория огорожена, а у всех должны быть сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты не старше трех дней. Можно отметить выпускной и в учреждении культуры – но при этом с соблюдением всех мер предосторожности, предусмотренными для этих учреждений.