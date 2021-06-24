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Общество24 июня 2021 16:03

Во Владимирской области кураторы группы в колледжах с сентября получат прибавку

Им будут доплачивать по пять тысяч рублей ежемесячно
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Как рассказала директор областного департамента образования Ольга Беляева, с 1 сентября этого года кураторы групп колледжей начнут получать выплату - пять тысяч рублей. Претендовать на нее смогут 600 кураторов колледжей и техникумов. Сейчас они получают доплаты из областного бюджета, которые сохранятся и при получении дополнительных выплат из федеральных денег. Напомним, классные руководители в школах уже получают аналогичные выплаты с 1 сентября этого года, на 1 июня 6 525 педагогических работников получили выплаты.