В Кольчугинском районе сгорел частный дом

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

24 июня в 10.23 произошел пожар в частном жилом доме в деревне Товарково Кольчугинского района. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом и гараж, - говорят в областном управлении МЧС.

Пожарные не дали огню охватить соседние строения и ликвидировали пожар на площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 14 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.