В Суздальской районной больнице развернули еще 100 коек для больных коронавирусом

24 июня во Владимирской области лабораторно подтверждено 139 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 35047 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развёрнуто 100 ковидных коек в Суздальской районной больнице.

Сегодня в больницах региона развернуто 1247 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 85,1 процента из них занято (1061), свободны – 186 коек.

32551 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 135 человек. За период наблюдения в области отмечено 1257 летальных случаев.

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.