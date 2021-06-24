В Селивановском районе машина врезалась в дерево: есть погибшие

24 июня у деревни Некрасово в Селивановском районе произошло ДТП с погибшими и пострадавшими.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

- По состоянию на 14.10 известно о двоих погибших – водителе автомобиля и его несовершеннолетнем пассажире, и двоих несовершеннолетних пострадавших, госпитализированных в медицинское учреждение, - сообщили в областном УМВД.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.