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Происшествия24 июня 2021 14:24

В Селивановском районе машина врезалась в дерево: есть погибшие

Сейчас известно о двух погибших и двух пострадавших
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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24 июня у деревни Некрасово в Селивановском районе произошло ДТП с погибшими и пострадавшими.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

- По состоянию на 14.10 известно о двоих погибших – водителе автомобиля и его несовершеннолетнем пассажире, и двоих несовершеннолетних пострадавших, госпитализированных в медицинское учреждение, - сообщили в областном УМВД.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.