Житель Гусь-Хрустального пытался убить своего знакомого

Завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Его обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, в феврале потерпевший пришел в квартиру обвиняемого - жителя п. Золотково, где тот в состоянии алкогольного опьянения, из-за личной неприязни нанес не менее двух ударов ножом в область шеи и головы. Спасая свою жизнь, потерпевший, решил убежать от нападавшего, однако обвиняемый догнал его и нанес еще один удар ножом в левую лопатку, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Потерпевший смог выбежать из квартиры обвиняемого и ему была своевременно оказана медицинская помощь. Вину в совершенном преступлении мужчина признал частично.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гусь-Хрустальный городской суд для рассмотрения по существу.