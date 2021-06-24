Житель Владимира пытался обманом получить 600 тысяч рублей налогового вычета

В суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего владимирца. Он обвиняется в "покушении на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере".

- В 2019 году индивидуальный предприниматель представил в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, содержащую ложные сведения о наличии у него права на получение налогового вычета в размере более 600 тысяч рублей. Он представил подложные акты о приемке работ, которые фактически не выполнялись, справки о их стоимости и сметные расчеты, - рассказали в областной прокуратуре.

Преступная деятельность была пресечена при проверке документации налоговым органом. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи, составляет 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело предстоит рассматривать Фрунзенскому районному суду города Владимира.