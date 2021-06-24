На карьере в пригороде Коврова утонул 9-летний ребенок

Во Владимирской области за минувшие сутки утонуло еще два человека - взрослый и ребенок.

Мужчина пошел ко дну в Судогодском районе, в садовом товариществе «Ивушка».

Другое ЧП произошло на карьере "Песчаник" в пригороде Коврова. Как рассказывают в социальных сетях, мама отпустила сына купаться со взрослым мужчиной и его дочкой. Мальчик плавал на надувном матрасе, но он перевернулся, тогда ребенок пошел ко дну. Спасти мальчика не смогли. Спасатели достали тело из воды через два часа.

На сегодняшний день на водоемах региона утонуло уже 17 человек, в том числе 6 детей.

Не исключено, что проезд е "диким" пляжам закроют.