Во Владимире дезинфицируют остановки общественного транспорта

Для сокращения риска распространения короновирусной инфекции в областном центре проводится дезинфекция остановок общественного транспорта. Специалисты «Центра управления городскими дорогами» выполняют эти работы в вечернее и ночное время. В ночь со среды на четверг проведена дезинфекция автобусных остановок на проспекте Ленина.

Также специалисты «Центра управления городскими дорогами» продолжают ежедневный полив центральных городских магистралей.

Продолжается обновление дорожной разметки на городских дорогах. Сегодня работы выполняются на ул. Мира и Горького. В удаленных микрорайонах и присоединенных территориях приступили к механизированному окосу дорожных обочин. Работы выполняются в микрорайоне Мостострой.

Сегодня к работам по летнему содержанию объектов инфраструктуры и благоустройства города, в том числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях привлечено 54 единицы техники и 68 рабочих муниципального «Центра управления городскими дорогами».