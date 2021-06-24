В Александрове предприниматель продавал алкоголь без лицензии

Александровская городская прокуратура проверила магазин «Продукты на Южном», расположенном в микрорайоне Черемушки города Александрова. Он не имел лицензии на розничную продажу, либо оборот спиртосодержащей продукции.

- Вместе сотрудниками полиции были обнаружены спиртные напитки, в том числе в емкостях без опознавательных знаков. Алкоголь изъят и отправлен на экспертизу, которая подтвердила наличие в жидкости этилового спирта, - рассказали в областной прокуратуре.

В отношении генерального директора магазина возбуждено административное дело по статье "оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии". По результатам его рассмотрения директору назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 2 года.