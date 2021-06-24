Внуку и деду грозит срок за изготовление наркотиков

Родственники и их знакомый обвиняются в незаконном производстве организованной группой наркотических средств, в особо крупном размере. По версии следствия: внук разработал преступный план, основным пунктом которого являлось незаконное производство на территории Петушинского района Владимирской области наркотического средства - мефедрон в особо крупном размере и его последующий незаконный сбыт бесконтактным способом путем организации тайников. Общаться с покупателями и получать от них деньги он планировал с помощью интернета. К своеиу плану мужчина привлек родного деда и своего знакомого. Участники четко распределили роли и способы конспирации, кроме того, автор идеи возложил на себя приобретение специального химического оборудования, бесперебойную поставку необходимых для незаконного производства наркотика, прекурсоров и иных веществ, а также подыскивал лиц, приобретавших изготовленное наркотическое средство. также он лично участвовал в процессе незаконного производства наркотического средства, его расфасовке и организации тайников с ним, лично получал вырученные от незаконного сбыта наркотического средства деньги и распределял их между участниками организованной группы, а также обучал их процессу незаконного производства данного наркотического средства. Дедушка под руководством внука осуществлял перевозку прекурсоров и иных веществ, необходимых для незаконного производства наркотического средства к месту его незаконного производства, расфасовывал произведенное наркотическое средство и организовывал тайники с ним для последующего сбыта. А третий участник осуществлял непосредственно производство наркотического средства. В начале апреля прошлого года он как лично, так и вместе с создателем группы по известной им технологии незаконно изготовил смесь, содержащую в своем составе наркотическое средство, общей массой 26 485,96 грамма. Не позднее 6 апреля 2020 года создатель группы договорился с покупателем о продаже части незаконно произведенного наркотика общей массой не менее 9 281,4 грамма, посредствам организации тайников с наркотическим средством на территории Московской области. Впоследствии вышеуказанное наркотическое средство было изъято сотрудниками полиции из незаконного оборота. Рассматривать дело Владимирский областной суд начнет 29 июня.