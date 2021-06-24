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Общество24 июня 2021 10:19

С 1 июля на Батурина откроют сельскохозяйственную ярмарку

Планируется, что работать она будет до 31 октября
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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С 1 июля во Владимире откроется традиционная ярмарка сельскохозяйственной продукции «Сезонные фрукты и овощи на Батурина».

Торговлю организуют напротив дома №10 по улице Батурина. «Владимирский центральный рынок» должен обеспечить желающих рабочими местами, а также обеспечить и профилактику от коронавируса.

За качеством продукции будут следить Россельхознадзор и ГБУ «Центр ветеринарии».

Планируется, что рынок будет открыт до 31 октября. Главное, чтобы ярмарку не закрыли из-за коронавирусных ограничений.