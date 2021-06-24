С 1 июля на Батурина откроют сельскохозяйственную ярмарку

С 1 июля во Владимире откроется традиционная ярмарка сельскохозяйственной продукции «Сезонные фрукты и овощи на Батурина».

Торговлю организуют напротив дома №10 по улице Батурина. «Владимирский центральный рынок» должен обеспечить желающих рабочими местами, а также обеспечить и профилактику от коронавируса.

За качеством продукции будут следить Россельхознадзор и ГБУ «Центр ветеринарии».

Планируется, что рынок будет открыт до 31 октября. Главное, чтобы ярмарку не закрыли из-за коронавирусных ограничений.