Во Владимирской области коронавирусом заболело 139 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 24 июня лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

31 случай во Владимире, 16 - в Муромском, 15 - в Гусь-Хрустальном районах. 8 заболевших в Ковровском, по 7 - в Александровском, Петушинском районах, по 6 - в Суздальском, Судогодском районах, по 5 - в Селивановском, в Вязниковском, Юрьев-Польском, Собинском районах, по 4 - в Меленковском, Камешковском, Гороховецком, Киржачском районах и Радужном, 3 случая в Кольчугинском) районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 35 047 случаев заболевания (7974 сл. в г. Владимире, 4231 сл. в Гусь-Хрустальном, 3855 сл. о. Муром, 2513 сл. в Ковровском, 2207 сл. в Александровском, 2063 сл. в Петушинском, 1464 сл. в Юрьев-Польском, 1369 сл. в Вязниковском, 1537 сл. в Кольчугинском, 1311 сл. в Суздальском, 1085 сл. в Собинском, 1102 сл. в Киржачском, 980 сл. в Меленковском, 838 сл. в Камешковском, 772 сл. в Гороховецком, 744 сл. в Селивановском, 554 сл. в Судогодском, 448 сл. в г. Радужном).