Во Владимирской области половина построенных ФАПов не работает

Эксперты регионального отделения ОНФ проверили 13 из 20 фельдшерско-акушерских пунктов во Владимирской области, которые были построены по нацпроекту «Здравоохранение» два года назад. Почти половина из них по факту не работают - некому.

Например, в ФАПах Собинского и Юрьев-Польского районов во время инспекции обнаружили настоящий хаос – в помещениях грязь, на столах бардак, часть коробок не вскрывалась со дня открытия пунктов, а у дорогостоящих тест-полосок вышел срок годности.

В Тереховицах Камешковского района местные жители о существовании ФАПа знают, но им проще добраться до районной больницы и получить комплексную помощь, чем сперва получить направление от фельдшера и проделать такой же путь.

- Большая часть из них фактически не работает, а если и работает, то в среднем по три часа в день. Согласно журналам записи приема пациентов, в некоторых ФАПах фельдшер принимает по пять – семь человек в месяц. Целесообразность этих пунктов вызывает сомнение», – рассказала координатор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» во Владимирской области Татьяна Питиримова.

ФАП, на который стоит равняться, эксперты обнаружили в деревне Старые Омутищи Петушинского района, ведь фельдшер здесь из числа местных жителей. А вот в других пунктах работники вынуждены ежедневно преодолевать большое расстояние, чтобы добраться до места работы и обратно. Если еще учесть, что многие трудятся на полставки, то получается, что часть ФАПов по сути являются бесхозными.

По итогам мониторинга общественники выявили ряд системных ошибок при строительстве ФАПов, которые они направили в администрацию области. Общественники обратились в региональную Счетную палату, чтобы провести проверку всех фельдшерско-акушерских пунктов, которые были построены по нацпроекту «Здравоохранение» в 2019 г. во Владимирской области.