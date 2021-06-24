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Общество24 июня 2021 8:51

Заявления на два новых пособия владимирские семья смогут подавать с 1 июля

Сделать это можно либо через госуслуги, либо через Пенсионный фонд
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Территориальные органы ПФР в городах и районах Владимирской области с 1 июля начнут прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

Во Владимирской области выплата семьям с одним родителем составит 5647 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 11294 рубля), а выплата беременной женщине – 6042 рубля (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 12085 рублей).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте.