Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье24 июня 2021 8:46

Работникам ковровского завода имени Дегтярева заплатят тысячу рублей за прививку от коронавируса

Тех, кто будет пренебрегать правилами безопасности, оштрафуют
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Генеральный директора ковровского завода имени Дегтярева Александр Тменов решил поощрить рабочих, которые сделают прививку от коронавируса. Им обещают выплатить тысячу рублей. Об этом сообщила газета «Дегтярёвец».

Сам руководитель уже привился, и никаких побочных реакций не было. Также вакцинацию прошла вся его семья.

«Я замечаю, что в настоящее время многие заводчане пренебрегают эпидемиологическими требованиями: не носят маски или носят их на подбородке. Мною был подписан приказ №390 “Об организации контроля исполнения мер по профилактике коронавирусной инфекции”, согласно которому каждый работник, нарушивший эпидемиологические требования, наказывается рублем. Предпринимаемые ограничительные меры должны одновременно побуждать работников предприятия к вакцинированию», - цитирует газета Александра Тменова.

Он уверен, что выработка коллективного иммунитета у сотрудников предприятия будет способствовать тому, чтобы завод ни на один день не приостановил свою работу: