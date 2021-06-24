Юлия Буянова поделилась радостной новостью: в одном из 15 установленных сплюшатников в Клязьминско-Лухском заказнике загнездились сплюшки. Это первое подтвержденное гнездование сплюшки у нас в регионе. Самку окольцевали. В дуплоне было обнаружено 4 яйца.

Напомним, в сентябре прошлого года специалисты по привлечению птиц установили искусственные гнездовья для пернатых. Сначала их разместили для крупных видов сов — длиннохвостой и бородатой неясыти в заказнике «Клязьминский береговой» и на юге Клязьминско-Лухского заповедника. После чего специальные скворечники — дуплоны — появились в северной его части. Они предназначены для сплюшек — мелких совушек, занесенных в Красную книгу региона.

Дуплоны похожи на обычные скворечники. Однако выглядеть могут по-разному: в виде открытого, полуоткрытого или полностью закрытого ящика с окошком.

Создание искусственного жилища для птиц необходимо для изучения взаимосвязи популяции. В частности, специалисты хотят понять, как взаимодействуют особи пары в популяции сплюшей. Кроме того, с помощью установки дуплонов орнитологи помогают поддерживать популяции. Ведь в некоторых местах произошли пожары, и гнездиться там птицам непросто.