На пожаре во Владимире спасли шесть человек

В 22.28 23 июня произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Владимир, ул. Разина, д. 33. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.

Когда пожарные приехали на место, валил дым из окна 6 этажа 9-этажного дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для тушения пожара, спасения и эвакуации людей.

- Пожарные ликвидировали горение имущества в квартире на площади 3 кв. м. При помощи спасательных устройств было спасено 6 человек, в том числе 2 ребенка, эвакуировано 25 человек, - сообщили в областном управлении МЧС.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 20 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.