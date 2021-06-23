Во время пожара в Коврове эвакуировали 12 человек

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В половине десятого утра 23 июня произошел пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: Ковров, Ковров-8, д. 27. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.

На момент прибытия подразделений валил дым из окна 1 этажа. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и проведения эвакуации людей.

- Проникнув в квартиру через окно, пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали горение внутренней отделки и имущества на площади 2 кв. м. Эвакуировано 12 человек, в том числе 2 ребенка, - сообщили в областном управлении МЧС.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 17 человек личного состава.