Во Владимирской области в гостиницы пустят только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом

Во Владимирской области продолжают ужесточать коронавирусные ограничения. Согласно новому казу губернатора, поселиться в гостиницы региона и другие подобные места – туристические деревни, домики охотника и рыбака, шале, бунгало и прочее – можно только со справкой о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом, который должен быть не старше трех дней. Ограничения вступают в силу с 15 июля. При этом обязательную вакцинацию для некоторых групп жителей в области пока не вводят, хотя заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала Владимирскую область в числе регионов в наименьшим количеством вакцинированных. При этом в регионе рекомендовали на промышленных предприятиях до сентября привить 80% сотрудников, а эти сведения обещали проверять в департаменте здравоохранения. Но при этом часть дисциплинированно привившихся сотрудников промышленности не может получить свои сертификаты: Суздальская районная больница несколько недель может загрузить данные в базу.