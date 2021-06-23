Во Владимире бывший сотрудник Ростехнадзора осужден за получение взятки

Как выявило управлением ФСБ России по Владимирской области, бывший 51-летний главный государственный инспектор отдела общего промышленного надзора по Владимирской и Ивановской областям Центрального управления Ростехнадзора получил взятку в значительном размере от представителей коммерческих структур, за совершение действий в пользу взяткодателя. Установлено, что в марте прошлого года он получил от руководителя коммерческой организации взятку в значительном размере за совершение действий, которые входили в его служебные полномочия – за оказание услуги в выдаче положительного заключения по проверке объекта газораспределительной системы одного из коттеджных поселков Кольчугинского района Владимирской области. В июне 2021 решением Октябрьского районного суда г.Владимира данный экс-инспектор признан виновным и ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти, осуществляющих полномочия в сфере экологического, технологического и атомного надзора на срок два года. Также ему придется заплатить 60 тысяч рублей штрафа.