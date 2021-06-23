Во Владимирской области развернули еще 85 коек для больных коронавирусом

23 июня во Владимирской области лабораторно подтверждён 121 новый случай заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 34908 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развёрнуто 85 ковидных коек: 55 – в Камешковской районной больнице, 30 – в Городской больнице №2 г. Владимира.

В больницах региона развернуто 1147 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 86,6 процента из них занято (993), свободны – 154 койки.

32416 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 114 человек. За период наблюдения в области отмечено 1257 летальных случаев.