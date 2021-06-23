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Здоровье23 июня 2021 13:46

Во Владимирской области развернули еще 85 коек для больных коронавирусом

Дополнительные места появились в Камешковском районе и Владимире
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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23 июня во Владимирской области лабораторно подтверждён 121 новый случай заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 34908 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развёрнуто 85 ковидных коек: 55 – в Камешковской районной больнице, 30 – в Городской больнице №2 г. Владимира.

В больницах региона развернуто 1147 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 86,6 процента из них занято (993), свободны – 154 койки.

32416 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 114 человек. За период наблюдения в области отмечено 1257 летальных случаев.