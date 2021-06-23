Депутаты Заксобрания Владимирской области решили провести очередное заседание в формате ВКС

Завтра, 24 июня состоится очередное заседание Законодательного Собрания. Оно пройдет в режиме онлайн-трансляции. Начало в 11.00.

Решение провести заседание в формате ВКС принято в связи с установленными указом губернатора ковидными ограничениями. Напомним, что последний раз в режиме селекторного совещания депутаты Заксобрания встречались еще в феврале 2021 года. После этого было решено собираться в "белом доме", правда, "без зрителей". Но из-за третьей волны депутаты вновь увидят друг друга лишь на мониторе.

В повестке заседания - более 20 вопросов. Депутатам предстоит утвердить отчет об исполнении бюджета-2020. Кроме того, готовятся депутатские запросы на имя губернатора. Все они - по теме медицины. За трансляцией заседания можно следить здесь.