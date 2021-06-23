С 28 июня во Владимирской области налогоплательщиков будут принимать только по записи

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 июня личный приём налогоплательщиков в территориальных налоговых органах Владимирской области будет организован по предварительной записи через сервис ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

Налогоплательщики, записавшиеся на приём, должны быть в масках.

Налоговую и бухгалтерскую отчётность, а также заявления и обращения, подготовленные на бумажном носителе можно оставить в специальном боксе для приёма корреспонденции на входе в налоговый орган. Рекомендуется указывать на документах номера контактных телефонов для дистанционного решения возможных вопросов.

УФНС напоминает, что практически любую услугу можно получить онлайн, более 60 онлайн-сервисов доступны на сайте ведомства. В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и другое.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем Личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».