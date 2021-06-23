Во Владимире мошенник для обмана жертвы изменил голос и нашел чужой паспорт

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях в суд направлено уголовное дело по обвинению 35-летнего жителя областного центра в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, в ноябре минувшего года мужчина разместил в интернете объявление о продаже кухонного гарнитура за 80 тысяч рублей, которого у него на самом деле не было. Для совершения аферы он купил у случайного знакомого банковскую карту на чужое имя, установил на телефон программу для изменения голоса, и указал в качестве продавца женское имя.

Когда нашлась покупательница гарнитура, обвиняемый переговорил с ней измененным на женский при помощи программы голосом и даже направил ей копию «своего» паспорта. На самом деле женский паспорт он банально нашел в интернете.

Договорившись о поставке товара, обвиняемый договорился о предоплате и даже разговаривал со своей жертвой уже собственным голосом, представившись водителем, который должен доставить гарнитур.

Получив от женщины 80 тысяч рублей, владимирец исчез, однако впоследствии полицейским удалось его обнаружить. Уголовное дело предстоит рассматривать Фрунзенскому районному суду Владимира.