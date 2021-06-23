Во Владимирской области определили время, за которое скорая помощь должна приехать к пациенту

Губернатор Владимирской области утвердил нормативное время, за которое скорая помощь должна доехать до пациента. Изначально время осталось прежним – в идеале машина должна добраться до пациента за двадцать минут. Однако есть нюансы. Если от отделения или подстанции скорой помощи до пациента 20-40 километров, то скорая может потратить на дорогу до 40 минут, если от 40 до 60 – до часу, а если больше 60 километров – то больше часу. Кроме того, в условиях гололеда, снегопада, проблем на дорогах или плохом состоянии дорог время может увеличиваться. При этом до 2019 года таких оговорок не было – скорая должна была добираться за пациента за 20 минут. Правда, чаще всего это не помогало – ждать ее приходилось значительно дольше.