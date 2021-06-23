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Здоровье23 июня 2021 10:46

Во Владимирской области 23 июня коронавирусом заболел 121 человек

Это на 20 человек больше, чем 22 июня
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 23 июня лабораторно подтвержден 121 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. В тройке лидеров - Владимир с 26 случаями, Муромский (17) и Гусь-Хрустальный (16) районы.

8 случаев в Александровском, по 6 - в Петушинском и Ковровском районах, по 5 - в Вязниковском, Меленковском, Суздальском районах, 4 - в Судогодском, по 3 - в Селивановском, Камешковском, в Юрьев-Польском, Собинском, Кольчугинском, Гороховецком районах и Радужном, 2 случая в Киржачском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 908 случаев заболевания (7943 сл. в г. Владимире, 4216 сл. в Гусь-Хрустальном, 3839 сл. о. Муром, 2505 сл. в Ковровском, 2200 сл. в Александровском, 2056 сл. в Петушинском, 1459 сл. в Юрьев-Польском, 1364 сл. в Вязниковском, 1534 сл. в Кольчугинском, 1305 сл. в Суздальском, 1080 сл. в Собинском, 1098 сл. в Киржачском, 976 сл. в Меленковском, 834 сл. в Камешковском, 768 сл. в Гороховецком, 739 сл. в Селивановском, 548 сл. в Судогодском, 444 сл. в г. Радужном).