Во Владимирской области за сутки утонули два подростка и один взрослый

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 22 июня в Вязниках на Клязьме было обнаружено тело мужчины 1957 года рождения. Обнаружили его в месте. Не оборудованном для купания. Также в этот день утонули двое детей — один из них погиб в Ковровском районе на озере. Информация по второму происшествию сейчас уточняется следователями регионального СУ СКР.

Кроме того, завершены поиски утонувшего мужчины 1983 года рождения на Нерли и 21-летнего молодого человека в Гороховце на Клязьме. До сих пор не найдено тело утонувшего 47-летнего мужчины, пропавшего в затоне у села Патакино Камешковского района.

Таким образом, в печальной статистике прибавилось — с начала года на воде случилось уже 15 происшествий (два из них зимой), в том числе утонули пятеро несовершеннолетних.

В МЧС еще раз предупреждают об опасности купания на не оборудованных пляжах, где нет спасателей, и об опасности купания в нетрезвом виде. В связи с резко возросшим количеством ЧП на воде на водоемы вышли специальные патрули в составе МЧС и полиции. Купающихся в запрещенных местах, а равно нетрезвых граждан, будут наказывать штрафами.