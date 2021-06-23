Во Владимирской области появятся еще два переоборудованных кинозала

Два кинозала в Покрове Петушинского района вошли в список организаций, которым Фонд кино в 2021 году выделит средства на переоборудование и оснащение самой современной аппаратурой.

Таким образом, до конца года в Покрове откроется двухзальный современный кинотеатр, который с нетерпением ждут жители города. Само здание уже отремонтировано, на выделенные средства будет приобретено и установлено современное кинооборудование

Сейчас в регионе работает 13 переоборудованных кинозалов в Александрове, Вязниках, Гороховце, Вербовском, Камешкове, Коврове, Меленках, Муроме, Петушках, Радужном, Судогде, Суздале и Юрьев-Польском.

Вместе с покровскими во Владимирской области будет действовать уже 15 переоборудованных кинозалов.