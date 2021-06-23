Во Владимирской области горело два автомобиля

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В 00.29 23 июня в Муроме, на проезде Куйбышева, у д. 6 загорелся автомобиль. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия подразделений горел автомобильный прицеп. Пожарные ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 9 человек личного состава.

В 00.40 в Судогодском районе, на 36 километре трассы Владимир-Муром загорелись колеса грузового автомобиля. Пожарные ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава.