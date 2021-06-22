Владимирских подростков приглашают на летнюю работу

Подросткам от 14 до 18 лет предлагают летом временно заняться озеленением и благоустройством дворов, скверов, парков и улиц, выполнять подсобные работы на производстве, участвовать в подготовке школ к новому учебному году. Кроме того, они могут поработать вожатыми и помощниками воспитателей, уборщиками производственных и служебных помещений. Как отмечают в областной администрации, подростков устраивают на те предприятия и организации, условия труда и виды работ соответствуют требованиям законодательства о труде, предусмотренных для несовершеннолетних. Для поиска работы соискателю необходимо:

− авторизоваться на портале Госуслуг и перейти по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/group/temporary_job;

− заполнить и отправить заявление (оно поступит в подразделение, выбранное вами при заполнении. Проверить статус заявления можно в Личном кабинете);

− результат по услуге будет направлен в Личный кабинет.